Sisi, Schratt & Sacher: Wiens glamouröse Frauen

Burgschauspielerin Charlotte Wolter wurde von Hans Makart als Messalina porträtiert

Quelle: ORF/Familie Rockt Media

Marmor, Blattgold, dunkle Hölzer, Blumen, Statuetten und gemusterte Tapeten liefern das Setting der Liederabende, Salons und geheimen Treffen. Ganz wichtig ist dabei ein Accessoire: Die Palme! Ohne Palme geht gar nichts. Sie bringt Exotik in den Gesellschaftsraum. Wer eine Palme daheim hat, ist modern und, wie man sagt: "von Welt". Auch Makart liebt die Palme nicht nur in seinen Bildern, auch in seinem Atelier. Die Palme weißt auf Vermögen hin und ist auch sexuell besetzt. Die Palme winkt die Gesellschaft aus dem Alltag und in verträumte, fremde Welten. Die Damen des Hauses gestalten die Wohnzimmer, denn sie sind auch für gesellschaftliche Abende und Nachmittags-Teerunden zuständig. Je stilvoller das Ambiente, desto besser die Nachrede.