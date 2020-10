Österreich privat - Unterwegs in aller Welt (2/2)

Elefantenreiten in Sri Lanka

Quelle: ORF/Mediadesign/Filmarchiv

In Syrien die inzwischen vom Islamischen Staat zerstörten Kulturbauten in Palmyra und Aleppo. Im Iran werden wir 1971 Zeuge der Feierlichkeiten zur Krönung von Reza Pahlavi zum Schah von Persien. Afghanistan, Pakistan, Indien sind ebenso beliebte Ziele der Fernreisenden wie China, Japan oder Fidschi-Inseln.



In Papua-Neuguinea sind wir mit einem Ethnologen zu Gast bei indigenen Stämmen. Einige Österreicher unternahmen tatsächlich "Weltreisen", die sie um den gesamten Globus führten und die sie erschöpfend dokumentierten. "In 18 Tagen um die Welt" heißt ein Beitrag. Die Filme sind beredte Zeugen vom Reisen in vergangen Zeiten.