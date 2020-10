Österreich privat - Unterwegs in aller Welt (1/2)

Gerade in Zeiten, wo das gewohnte Reisen eingeschränkt worden ist, ist es spannend zu sehen, wie wir und unsere Eltern einst "Unterwegs in aller Welt" waren. In der ersten Folge ‚reisen' wir nach New York - in den 1950ern noch ohne die Zwillingstürme des World Trade Centers, in den Aufnahmen der 1970er Jahre begehrtes Objekt der Filmer. Weiter von Florida quer durch die USA. Über die Bahamas, Hawaii bis nach Alaska. In Kanada durchstreifen wir die Wildnis und ihre Tierwelt, in Mexiko die Maya-Tempel, in Brasilien treffen wir Tiroler Auswanderer, in Peru die alte Inka-Stadt Machu Picchu. Auf den chilenischen Osterinseln im Pazifik besuchen wir die geheimnisvollen Steinskulpturen und fahren am Ende kreuz und quer durch Australien.