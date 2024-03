Mauerkinder - Die 60er Jahre in Berlin

Monika Joost-Liebich, die im Wedding aufgewachsen ist, erinnert sich an Tante Lotte, die im Ostteil der Bernauer Straße wohnte und nicht flüchten wollte, weil sie glaubte, dass die Mauer nur von kurzer Dauer sei.

Florian Havemann wohnte in der Stalinallee - jetzt Karl-Marx-Allee. Als Kind wunderte er sich, warum die Straße plötzlich nicht mehr Stalins Namen tragen durfte. Als Sohn kommunistischer Eltern war er von der Idee des Sozialismus überzeugt, bis man ihn wegen seines Protests gegen die Zerschlagung des "Prager Frühlings" verhaftete.

Roland Stelter, aufgewachsen im Berliner Wedding, weiß noch genau, wie es wegen seiner langen Haare großen Ärger mit seinem Vater gab. Schon als 15-jähriger Oberschüler engagierte er sich gegen den Vietnamkrieg und sympathisierte 1968 mit den rebellischen Studenten. Bewusstseinserweiternde Drogen lähmten später seinen revolutionären Elan.

Elke Bitterhof lebte in Ost-Berlin und schockte ihre prowestlich eingestellten Eltern als sie in die FDJ eintrat und Mitglied im "Oktoberklub" wurde. Sabine Korsukéwitz, in West-Berlin aufgewachsen, wollte nicht werden wie ihre Mutter. Abhängig vom Mann zu sein, kam für sie nicht infrage.

Die wilden 1960er-Jahre haben die Zeitzeugen bis heute geprägt. Gerne blicken sie auf jene Zeit ihrer Kindheit und Jugend zurück, die eine Abkehr von Autoritätshörigkeit und ein Aufbruch in eine neue Ära war.