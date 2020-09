Dokumentation

Mauerjahre (3/3)

Der Dreiteiler "Mauerjahre" dokumentiert 30 Jahre Leben in der zweigeteilten Stadt Berlin: von den Monaten vor dem Mauerbau 1961 bis zur offiziellen Wiedervereinigung Deutschlands 1990. "Mauerjahre" ist eine Berlin-Chronik aus Ost- und Westsicht im Nachrichtenformat - kompakt, informativ und unterhaltsam. Zeitzeugen erzählen, was die Berliner in West und Ost bewegte. Die dritte und letzte Folge dokumentiert die Jahre 1981 bis 1990.

