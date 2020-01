Marie Antoinette wird als 15. Kind der österreichischen Kaiserin Maria Theresia als Erzherzog in Maria Antonia von Österreich geboren. Die Heirat mit dem französischen Thronfolger Ludwig XVI. beendet unversehens die unbeschwerte Kindheit der Erzherzogin in Wien. In Versailles lebt sie trotz Warnungen ihrer Mutter ein unverantwortlich sorgloses Leben angesichts der politischen Lage im Land. Das französische Volk wendet sich nach und nach gegen Marie Antoinette.



Bereits im Alter von 14 Jahren wird Maria Antonia zum Unterpfand einer Verbindung mit geopolitischem Zweck, der Friede zwischen Frankreich und Österreich soll gewährleistet werden. Kaum dem Kindesalter entwachsen, wird sie mit dem um ein Jahr älteren introvertierten späteren König Ludwig XVI. verheiratet. Sie muss ihre unbeschwerte Kindheit in Wien zurücklassen und ihre österreichische Identität ablegen. Sie muss Französin werden.