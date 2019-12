Maria Theresia - Majestät und Mutter

Die Kaiserin in der Schulstube ihrer zahlreichen Kinder (i.B. Hanni Ellen Plank als Marie Christine, Gerti Drassl)

Quelle: ORF/Interspot Film

In ihrer Regentschaft führte Maria Theresia mehrere große Kriege, stieß aber auch in der Zeit des Übergangs von Absolutismus zur Aufklärung eine Vielzahl von Reformen an. Als geschickte Diplomatin setzte sie aber auch viele ihrer 16 Kinder bei strategischen Hochzeiten ein, um die Vormachtstellung der Habsburger in Europa für die Generationen zu sichern. Maria Theresias Heiratspolitik, mit der sie von Wien aus ihre Fäden in ganz Europa zog, machte sie bald zur mächtigsten Herrscherin ihrer Zeit, zur "Ersten Dame Europas" - oder, wie man bereits damals augenzwinkernd feststellte, zur "Schwiegermutter Europas".