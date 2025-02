Louise Fleck - Filmpionierin

Still aus dem Sozialdrama „"Mädchen am Kreuz“" (1929).

Geboren wurde Louise Fleck als Aloisia Veltée im Jahr 1873. Schon bald begeisterte sich die Tochter des Wiener Stadtpanoptikum-Besitzers Luis Veltée aus Lyon für das neue Medium Film. Gemeinsam mit ihrem ersten Mann, dem Fotografen Anton Kolm, und dem jüdischen Kameramann Jakob Fleck (Louises späterem zweiten Ehemann) versuchte sie sich zunächst an noch sehr theaterhaften Stummfilm-Inszenierungen.



Mitte der 1920er Jahre – und vor dem Hintergrund einer von Antisemitismus bereits stark geprägten Politik – arbeitete das Regiepaar Fleck einige Jahre in Deutschland, wo zahlreiche interessante Sozialdramen entstanden.

So besticht etwa "Mädchen am Kreuz" aus dem Jahr 1929 durch technische Meisterhaftigkeit, vor allem aber durch die ungewöhnlich offene Thematisierung sexueller Gewalt.



1940 gelang dem Paar die späte Flucht vor den Nationalsozialisten nach Shanghai. Nach Kriegsende machte sich das betagte Regiepaar auf die Heimreise nach Österreich – im Gepäck ein fertiges Drehbuch und zahlreiche Ideen für einen Wiederanfang, der jedoch nicht gelang. Louise Fleck starb, vergessen von der (Film-)Welt, am 15. März 1950. Sie war eine außergewöhnliche Frau, die ihre Prinzipien nicht verleugnete, sie zeichnete sich durch einen starken Willen und ausgeprägten Optimismus aus. Sie scheiterte oft und verlor dennoch nicht die Hoffnung.