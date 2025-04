Leopold Figl: Wiederaufbau, Reblaus und Staatsvertrag

Meilenstein in der Geschichte der 2. Republik und wichtigstes politisches Ereignis der 50er-Jahre: die Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955. Leopold Figl und die Außenminister der vier Alliierten am Balkon des Belvederes.

Quelle: ORF/Erich Lessing

Neben Bruno Kreisky ist wahrscheinlich kein österreichischer Politiker in der öffentlichen Erinnerung so verankert.



Andreas Novak und Tom Matzek porträtieren den in der Nachkriegszeit wohl populärsten "Homo Austriacus".



Einen Kanzler, Außenminister und späteren Landeshauptmann von Niederösterreich, der nach 1945 wesentlich zur Entwicklung des Österreichbewusstseins und der nationalen Identität beigetragen hat.



Mit seinem berühmten Satz am 15. Mai 1955 am Balkon des Schlosses Belvedere nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages "Österreich ist frei" sicherte er sich den verdienten und bleibenden Platz in den österreichischen Geschichtsbüchern.