  4. Die Landshut-Entführung: Das Leben mit dem Trauma
Die Landshut-Entführung: Das Leben mit dem Trauma

Die Operation „Feuerzauber7 am 18. Oktober 1977 geht in die Geschichte ein: Die deutsche Spezialeinheit GSG 9 befreit in Mogadischu alle Passagiere an Bord der Lufthansa-Maschine „Landshut“. Fünf Tage zuvor war das Flugzeug von Mallorca auf dem Weg nach Frankfurt durch palästinensische Terroristen entführt worden. Zurück in Deutschland dienen die Geiseln als Zeugnis eines starken Staats, der sich nicht erpressen ließ, seine Bürger aber befreite. Doch nach dem Medienhype um das „Wunder von Mogadischu“ werden die Opfer alleingelassen. Bis heute kämpfen einige von ihnen um Anerkennung und eine minimale Rente. Die Dokumentation beschreibt ihren jahrzehntelangen entwürdigenden Kampf gegen Staat, Justiz und Bürokratie.

14.10.2025
23:00 - 23:25 Uhr

