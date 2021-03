Jahrhundertbauten des Nordens

Was berichten die Gebäude von ihren Erbauern, von den Zeiten und politischen Umbrüchen, die sie überstanden haben, und von den Hoffnungen und Sehnsüchten, die man in sie steckte? Augenzwinkernd, heiter und anekdotisch unternimmt Hubertus Meyer-Burckhardt eine Entdeckungsreise durch Norddeutschland. Und der Norden ist reich an spannender Geschichte und aufregenden Bauwerken: 13 Stationen - ganze Städte, einzelne Bauwerke und Industriedenkmale - besucht Hubertus Meyer-Burckhardt.