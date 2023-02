In Linz begann's - Der "Anschluss" 1938 in Oberösterreich

Der Einmarsch war vorher bereits gut vorbereitet worden, in Linz und ganz Österreich wurden Straßen und Plätze von den Naziverbänden geschmückt und Hakenkreuzfahnen vorbereitet, die Kinder hatten schulfrei. Beflügelt von der begeisterten Kulisse beschloss Adolf Hitler den ursprünglichen Plan einer "Personalunion" der beiden Staaten Deutschland und Österreich zugunsten eines sofortigen und vollständigen "Anschlusses" zu verwerfen. Wie genau verliefen diese Tage im März 1938?



Martina Hechenberger und Thomas Hackl machen sich auf die Spurensuche nach den Hintergründen dieser dramatischen Zeit in Linz und Oberösterreich. Historiker, Zeitzeugen und Archivare geben Einblicke aus unterschiedlichen Blickwinkeln und fördern dabei oft Erstaunliches zutage.



Im Zuge des Einmarsches in Linz fragte Hitler beispielsweise sofort nach "seinem guten alten Dr. Bloch" dem jüdischen Hausarzt seiner verstorbenen Mutter und nannte ihn einen "Edeljuden". Die Nationalsozialisten wollten Eduard Bloch in der Folge zum "Ehrenarier" machen, doch Dr. Bloch lehnte diese seltene Auszeichnung ab. Dieser bescheidene Anflug von Großzügigkeit soll nicht darüber hinwegtäuschen wie schnell der Antisemitismus überhandnahm. Noch während Hitler bis zum Vormittag des 14. März in Linz weilte setzten die ersten größeren Verhaftungswellen ein.