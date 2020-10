Im Kielwasser der Geschichte - Historische Schiffe am Bodensee

Der Zweimaster "Porcupine II" wurde 1934 in Bremen für einen Schweizer Textilfabrikanten gebaut.

Quelle: ORF/ORF-Vorarlberg.

Unter all den Segel- und Motorbooten, Fahrgastschiffen und Autofähren sind die historischen Schiffe nur eine winzige Minderheit - und doch fallen diese "schwimmenden Legenden" besonders auf.



Sie erinnern an die Geschichte der Schifffahrt am Bodensee und oft auch an Zeiten, als der Wassersport noch ein exklusives Vergnügen von wenigen war. Sie sind aber auch ein Kulturgut, für dessen Erhalt die Eigner und Liebhaberinnen der Schiffe viel Zeit und oft auch viel Geld aufwenden, bedürfen sie doch fast immer einer sorgfältigen Pflege.