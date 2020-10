Im k.u.k. Luxuszug an die Adria

Viele Spuren der damaligen Lebenskultur haben sich entlang dieser Südbahn-Route erhalten. Die Luxushotels in Abazzia und Crikvenica vermarkten bis heute das Flair des Doppeladlers. Regisseur Harald Scherz hat für diese Dokumentation eine Fahrt in den k.u.k. Originalwaggons "Majestic Imperator" an die Adria begleitet und erzählt die Geschichte dieser Strecke und der Menschen, die sie damals befahren haben.