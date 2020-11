Habsburgs verkuppelte Töchter - Von Wien aus in die Welt

Marie Antoinette (Emilia Maria Kerbler) im Kreise ihrer Hofdamen (Spielszene)

Quelle: ORF/ORF-W/RanFilm

Bekannte Beispiele sind zwei Habsburgerinnen, die "zum Wohle der Dynastie" und gegen ihren Willen verheiratet wurden:



Marie Antoinette: Maria Theresias jüngste Tochter wurde als 15-Jährige mit dem französischen Thronfolger vermählt, dem späteren König Ludwig XVI. Während der Französischen Revolution wurde das Königspaar hingerichtet.



Marie-Louise: Sie wurde nach Josephine Beauharnais die zweite Ehefrau Napoleons. Napoleon wollte durch diese Heirat Österreich eng an Frankreich binden und hoffte endlich auf einen Thronfolger, da seine erste Ehe kinderlos geblieben war. Das Haus Habsburg erhoffte sich von der Verbindung Frieden mit Frankreich. Nach der Abdankung Napoleons floh Marie-Louise zurück an den Wiener Hof, glücklich wurde sie erst später in dem ihr zugesprochenen Herzogtum Parma.