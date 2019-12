Habsburg und die Alpen (2/2)

Auch Kaiserin Elisabeth war in Gastein Kurgast

Quelle: ORF/Papke Film/Gasteiner Museum

Erzherzog Johann durchstreifte die steirischen Alpen, traf an stillen Bergseen seine Anna Plochl und bewirkte wegen der Liebe zu dieser Gegend die infrastrukturelle Erneuerung der Steiermark.



Kaiser Franz Joseph zog es wann immer es ging in die Ischler Berge. Auch wenn er dort vor allem Jagdtrophäen sammelte, war er nicht minder ein Freund dieser Region. Mit der Gründung des Alpenvereins begann die systematische Erschließung der heimischen Berge, die die Tür zum alpinen Massentourismus späterer Jahrzehnte aufstieß.



Und das Kaiserpaar Sisi und Franz Joseph war sogar als Kurgäste in Bad Gastein (Bild oben) gelistet, 1866 gab es im Gasteiner Hotel Badeschloss sogar ein Treffen des österreichischen Kaisers mit Kaiser Wilhelm I.