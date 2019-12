Habsburg und die Alpen (1/2)

Gisela und Rudolf, Sisis und Franz Josephs Kinder in Ischl

Quelle: ORF/Papke Film/Privatarchiv Praschl-Bichler

In dieser zweiteiligen Dokumentation geht Regisseur Christian Papke den alpinen Wegen prominenter Habsburger nach und zeigt, wie sie auf größerer Seehöhe innere Ruhe und Abstand zum Herrscheralltag gewinnen wollten.



Er beleuchtet dabei auch den Imagewandel der Berge innerhalb weniger Jahre: Früher hatte man sich als Kaiser in den Prater zur Jagd kutschieren lassen und hielt das Gebirge für Teufelszeug. Mit einem Mal waren Felswände und Sturzbäche en vogue und galten als Orte der inneren Erneuerung.



Das Bild oben zeigt Schloss Wartholz bei Reichenau an der Rax, hier wurde Otto Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers Karl und seiner Frau Zita im Jahr 1912 geboren.