Griff nach der Freiheit - Der 17. Juni 1953

Der Film erzählt die Geschichte des Aufstands, der blutig niedergeschlagen wurde und in dessen Folge über 50 Menschen starben, und reflektiert zugleich über seine Bedeutung für Deutschland heute. Es gibt immer noch Neues zu entdecken. Ist es eigentlich richtig, dass der Aufstand am 16. Juni bei den Bauarbeitern der Stalinallee ausbrach? Oder fing es bereits am 12. Juni an, als in der Stadt Brandenburg politische Gefangene befreit wurden? Der "17. Juni" ist nie ganz aus dem Zwielicht herausgetreten, in das ihn geschickte Propaganda stellte.