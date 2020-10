Genie und Geometrie - Stonehenge und die Vermessung der Welt

Wenn man nun bedenkt, dass 1.440 auch als 24x60 ausgedrückt werden kann, so ist die Entfernung von Stonehenge nach Avebury jene Strecke, die sich der Planet pro Minute am Äquator im Kreis bewegt. Aber auch weitere Merkwürdigkeiten finden sich in diesem Landschaftsdreieck. Der Film versucht keine spekulativen Antworten zu konstruieren, sondern stellt die Spuren unserer genial geometrisch orientierten Vorfahren in den Mittelpunkt.