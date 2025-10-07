Geheimnisvolle Orte: Schwarze Pumpe

Das heutige Braunkohlekraftwerk auf dem Industriegelände der „Schwarzen Pumpe“ ist eine Kathedrale der Stromerzeugung und höher als der Kölner Dom. Und doch ist es eher klein im Vergleich zu dem Energiezentrum, das dort ab 1955 aus dem Boden gestampft wurde. Es versorgte fast die gesamte DDR mit Stadtgas und das halbe Land mit Strom. 20.000 junge Menschen zogen in die damals fast menschenleere Lausitz. Angelockt von Neubauwohnungen und guten Löhnen. Es war der „Wilde Westen des Ostens“, Aufbruch und neue Heimat.