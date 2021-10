Gegen Reformation

Fronleichnam in Hallstatt – ursprünglich als anti-evangelische Demonstration eingeführt.

Quelle: ORF/Pre TV/Peter Beringer.

Nach Schätzungen mussten rund 100.000 Protestanten das habsburgisch-katholische Österreich verlassen. Zugleich entstanden in keiner anderen Epoche der Kirchengeschichte so viele neue Ordensgemeinschaften, die sich den Armen, Kranken, der Schulbildung oder der Mission widmeten.



In Kunst, Musik und Literatur zeigte sich das erneuerte katholische Leben mit ungeheurer Produktivität. Eine Dokumentation über eine Epoche, die bis heute stark nachwirkt.



Eine Dokumentation von Peter Beringer.