Die Dokumentation „Flucht in den Osten – G. I.s in der DDR“ begleitet Mira unter anderem bei ihrer Spurensuche im Stasi-Unterlagenarchiv, in Bautzen in der Villa Weigang, wo alle Deserteure von der Stasi auf Herz und Nieren durchleuchtet wurden, und bei der Suche nach ihrem älteren Halbbruder Jack. Archivmaterial und Zitate aus den Stasiakten beleuchten das Leben der Protagonisten noch einmal aus einer anderen Sicht.