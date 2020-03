Erzherzog Johann - Visionär & Menschenfreund

Christoph Moosbrugger als Erzherzog Johann (Spielszene)

Quelle: ORF/Ran-Film

Erzherzog Johann ist ein Reformer, ein romantischer Berg- und Naturliebhaber, ein siegloser Schlachtenlenker, der hart an der Grenze des Hochverrats agierte und den Tiroler Freiheitshelden Andreas Hofer unterstützte und schließlich fallen lassen musste. Erzherzog Johann ist ein unglücklich Liebender, der das Unmögliche durchsetzte und als Kaisersohn eine Postmeisters-Tochter heiraten durfte.

Er scheitert mit vielen Ambitionen, droht fast an der verstaubten, längst überholten Hofetikette und der rückwärtsgewandten Politik seines Bruders Kaiser Franz und seines mächtigen Ministers Metternich zu zerbrechen. Er steckt Rückschläge, Demütigungen weg und baut sich sein eigenes Reich auf, zuerst in Tirol, dann in der Steiermark. Ein Erzherzog ohne reale Machtbasis wird zum steirischen Prinzen, zum Erzherzog der Herzen. Er vermittelt in den blutigen Wirren der Revolution 1848 und wird von der Frankfurter Paulskirche, dem ersten demokratischen Parlament Deutschlands zum "Reichsverweser", dem ersten Staatsoberhaupt Deutschlands gewählt. Er, ein Habsburger!