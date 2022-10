Elisabeth - Kaiserin auf der Flucht

Spielszene: Alexander Fennon (Alexander Freiherr von Warsberg), Sunnyi Melles (Kaiserin Elisabeth)

Quelle: ORF/Meta Film/Michael Cencig

Regisseur Stefan Ludwig nähert sich Elisabeth über einen ihrer engsten, aber nahezu vergessenen, Wegbegleiter: Alexander von Warsberg, ein österreichischer Diplomat und Griechenlandkenner. Warsberg ist ein enger Freund, ein Vertrauter der Kaiserin, in der Lebensphase rund zehn Jahre vor ihrem Tod.



Mit ihm gemeinsam plant sie in den Jahren 1888/89 das Achilleion auf Korfu, einen romantischen Palast am Meer, in dem ihre Seele endlich eine Heimat finden soll. Warsberg kommt in den meisten Sisi-Biografien nur als Randnotiz vor. Nun hat der deutsche Buchautor Robert Holzschuh erstmals in jahrelanger Kleinarbeit Warsbergs Briefe zusammengetragen. Sie erlauben einen Blick auf Elisabeth, den es so noch nicht gab. Das Achilleion wird darin zum Brennglas, in dem die Kaiserin in all ihren Facetten erlebbar wird: Als melancholische, schwärmerische und entschlossene Frau, die traditionelle Lebensentwürfe verweigert, aber nicht in der Lage ist, die innere Leere zu füllen.