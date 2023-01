Eingeschneit und festgefroren

Was war passiert? Norddeutsches Schmuddelwetter erlebte einen Temperatursturz um bis zu 30 Grad Celsius. Eine Warm-Kaltfront schob sich vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten über die innerdeutsche Grenze hinweg mit katastrophalen Auswirkungen. Es gab 17 Todesopfer und Schäden in Höhe von 140 Millionen DM allein in der Bundesrepublik Deutschland. In der DDR gab es keine offiziellen Zahlen über entstandene Schäden, aber mindestens fünf Menschen sind auch dort damals gestorben. Die Wirtschaft hatte jahrzehntelang mit den Folgen des Winters zu kämpfen.