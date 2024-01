Drei Stacheln im russischen Fleisch - Litauen, Lettland, Estland (1/2)

Schloss Kaunas, Litauen.

Quelle: Clever Contents / ORF

Doch die Menschen aus Litauen, Lettland und Estland beharren auf ihrer eigenen Identität und fühlen sich als fester Bestandteil im modernen Europa. Woher kommen sie, wie leben sie heute, was treibt sie an, was ist ihre Geschichte, und welche Unterschiede gibt es zwischen ihnen?



Diesen Fragen geht Regisseur Alfred Schwarz in seiner Dokumentation nach. Mit Archivaufnahmen, neuem selbst gedrehten Material, in Gesprächen mit Historiker:innen, Politiker:innen, Künstler:innen und Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, wird ein historisches Portrait dieser Länder gezeigt, das die heutige Lebensrealität in den drei baltischen Ländern erklärt und darstellt.