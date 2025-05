Die Palastretter von Probstzella

"Wir wollten das Haus retten. Die Gemeinde wollte es schon abreißen, die Pläne waren gemacht." 2003 aber ersteigern die Nagels aus Probstzella das "Haus des Volkes", im Prospekt beschrieben als Kulturdenkmal mit einem Theatersaal für 1000 Menschen, mit Gaststätte und Kegelbahn. Der Auktionator sagt: "Wie es steht und liegt." Dieter Nagel: "Wir kauften die Katze im Sack. Wir wussten nicht, was wir damit machen." Das muss man erst einmal wollen. Nagels ahnen damals nicht, welche Geschichte sich ihnen erschließen wird: Sie gehen auf eine Reise in ein Jahrhundert, das uns bis heute prägt und beschäftigt: Sie tauchen ein in die Geschichte des "Hauses des Volkes" als Symbol für Gerechtigkeit und Frieden, als Zeugnis der revolutionären Bauhaus-Bewegung der 1920er-Jahre, als das Werk eines sozialen Unternehmers, den Nazis und Sowjetkommunisten gleichermaßen verfolgten, ein Haus, das in der DDR Grenzzollstelle und Parteizentrale wird, aber auch Event-Location. Karat und die Puhdys spielten dort. Die Menschen in der Region schwärmen noch immer vom Karneval, als sie die Büttenreden vom SED-Parteisekretär absegnen lassen müssen. "Brot und Spiele für die Abgeschnittenen", sagt Dieter Nagel.