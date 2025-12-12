Die böhmischen Magnaten - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"

Friedrich von Thun reist zurück in die Geschichte und an die Schauplätze, wo diese Karrieren begonnen haben. In Folge zwei geht es um die Prager Textil-Magnaten und um die Familien mit böhmischen oder mährischen Wurzeln wie Epstein (Bild oben - Spielszene), Przibram oder die Kohlen-Gutmanns – Familien, die den Staub ihrer Geschäfte abbeutelten, Banken gründeten und sich in feinem Zwirn in Wiens zweiter Gesellschaft tummelten.



Der tschechische Bankier Gustav von Epstein zum Beispiel galt as einer der reichsten Männer in der ganzen Habsburgermonarchie - und verlor doch alles. Er baute eines der glanzvollsten Palais an der Ringstraße.



Moderation: Friedrich von Thun.