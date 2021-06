Das Steinzeiträtsel - Die Megalithkultur als Ursprung der Baukunst

Steinritzungen in den Felshöhlen von Carnac.

Quelle: ORF/Ronald P. Vaughan.

Experten unterschiedlicher Fachrichtungen versuchen die Frage zu beantworten, welche Rückschlüsse Megalithfunde auf die Motive ihrer Erbauer zulassen. Was wissen die Archäologen und Soziologen über die Denkweise und Gesellschafts-struktur in der Jungsteinzeit? Haben überlieferte Volksbräuche einen Bezug zum ursprünglichen Sinn der Steinzeitbauten? Zur Bautechnik kommen Fachleute, die heute mit Stein arbeiten, zu Wort. Archäologen und Steinbruchbesitzer suchen dabei Erklärungen für die Transportmethoden der Jungsteinzeit.



Roswitha und Ronald Vaughan stellen in ihrer Dokumentation u.a. die älteste, je ergrabene Tempelanlage der Welt im südtürkischen "Göbekli Tepe", die irische Steinzeitanlage "Newgrange" und die norddeutsche "Straße der Megalithkultur" vor.