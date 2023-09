Brandakte Stephansdom - Rekonstruktion einer Katastrophe

Der Stephansdom nach den Bombenangriffen

Quelle: ORF/emb film

Bis heute hält sich hartnäckig die historische These, dass Plünderer die gegenüberliegende Häuserfront in Brand gesteckt und durch Funkenflug den Brand des Doms ausgelöst hätten.



Doch hält diese Erkenntnis einer neuen Nachforschung stand? Dombaumeister Wolfgang Zehetner hat sich detektivisch durch das Archivmaterial und durch die damaligen Zeugenaussagen gegraben. Für ihn ist klar, dass der Dom im April 1945 zwischen die Fronten geraten ist: Richtung Karlsplatz die heranrückende Rote Armee, Richtung Donaukanal die abziehende Wehrmacht und die Waffen-SS. Das hochaufragende Dach musste notwendigerweise in Mitleidenschaft geraten. Was also war wirklich schuld an der Zerstörung des Doms?



Eine Dokumentation von Manfred Corrine