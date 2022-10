Dokumentation

Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt: 1989

Die Mauer fällt, Berlin wird wieder eins! Vorher feiert Westberlin die erste "Love-Parade". In Ost-Berlin protestieren die Menschen gegen das SED-Regime. 1989 - das Jahr, in dem die Mauer fällt und das Leben in der geteilten Stadt wie kein anderes seit 1961 verändert. Doch zuvor rumort es in der Stadt: In Ostberlin kommt es zu Protesten gegen den Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen, immer mehr Menschen verlassen die DDR.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 03.10.2022