100 (Lebens)Jahre Burgenland

Die heute 100jährigen können von einer kargen Kindheit berichten.

Quelle: ORF/ORF-Burgenland

Auch zum 105. Geburtstagsfest des Brigadier i.R. Alfred Nagl war das Team eingeladen.



So wie er erinnern sich viele, vor allem an eine Kindheit in Armut: "Als Kinder nix gehabt, kein Spielzeug, keine Puppen. Die Puppen haben wir uns selbst aus Gras geflochten. Keine Zuckerl. Wir haben aber nix gebraucht, weil wir nix gekannt haben", so die Erinnerungen.