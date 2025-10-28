Hauptnavigation

Erlebnisreisen: Ostjava

Traumstrände, Vulkanlandschaften, Wasserfälle und Mangrovenwälder: Nur einige Stunden von Bali entfernt verbirgt sich eine der ursprünglichsten Regionen Indonesiens: Ostjava – Jawa Timur.

28.10.2025
06:05 - 06:20 Uhr

Reporter Patrick Wira reist mit Freunden eine Woche von der Hauptstadt Ostjavas, Surabaya, bis an die Südküste direkt ans Meer. Die Reise führt ihn durch die Vulkanwüste im Nationalpark Bromo, an den Wasserfall Tumpak Sewu hin zum Naturreservat Tiga Warna.

Er bereist Ostjava dabei mal mit Geländewagen mitten in der Vulkanwüste, als Beifahrer auf Motorrädern Richtung Berggipfel und mit Fischerbooten entlang der Küste.

