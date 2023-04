Dutschke (2/2)

Am 11. April 1968 wurde Rudi Dutschke von einem Hilfsarbeiter auf offener Straße niedergeschossen. Was bleibt, ist ein Stück deutsche Geschichte, aber auch die Erinnerungen an einen Mann, der politische Arbeit und Privates miteinander zu verbinden suchte. Schon bei der Eheschließung mit seiner Frau Gretchen, einer amerikanischen Studentin, war klar: "Da ist der Liebeszusammenhang schon eingebettet in den Kampfzusammenhang." Liebe und Kampf gingen Hand in Hand.