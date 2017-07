Die Autorinnen und Autoren des Ingeborg-Bachmann-Preises 2017

Die Preise

INGEBORG-BACHMANN-PREIS

gestiftet von der Landeshauptstadt Klagenfurt in Höhe von 25.000 Euro



DEUTSCHLANDFUNK-PREIS

gestiftet von Deutschlandradio in Höhe von 12.500 Euro



KELAG-PREIS

gestiftet von der Kärntner Elektrizitäts- und Aktiengesellschaft in Höhe von 10.000 Euro



3SAT-PREIS

gestiftet von 3sat, dem Gemeinschaftsprogrammder vier öffentlich-rechtlichen TV-SenderZDF, ORF, SF und ARD in der Höhe von 7500 Euro



BKS-BANK-PUBLIKUMSPREIS

gestiftet von der BKS-Bank, in der Höhevon 7000 Euro



STADTSCHREIBER-STIPENDIUM der Stadt Klagenfurt

Seit 2009 vergibt Klagenfurt einStadtschreiberstipendium in der Höhe von 5000 Euro. Stadtschreiberin oder Stadtschreiber wird die Gewinnerin oder der Gewinner des BKS-Bank-Publikumspreises