Das Bedürfnis, die Dinge noch selbst in der Hand zu haben, sie steuern zu können - das zieht Zuschauer auch zu den Inszenierungen der Theaterkollektivs "Machina Ex". Wie in einem Multiplayer-Computergame spielen in ihrem neuesten Stück "Endgame" die Zuschauer in Teams. Sie müssen eine neurechte Bewegung bekämpfen und nur mit basisdemokratischen Mitteln kommen sie zum Ziel. Klingt nach erhobenen Zeigefinger, ist es aber nicht. Ganz spielerisch begreift der Zuschauer: "Hey, was ich mit anderen entscheide, bewirkt ja was!" Auch das kann also die Folge eines immersiven Kunsterlebnisses sein. Außerdem in der Sendung: wie ein falscher VR-Hase auf echte Tränendrüsen drückt, Han Solo jetzt auch in 360 Grad, begehbare Kunst bei den Wiener Festwochen und im Berliner Martin Gropiusbau, sowie die ersten Fernsehbilder vom krassestes Theaterstück des letzten Jahres: dem "Nationaltheater Reinickendorf" - ein begehbares Gesamtkunstwerk von Vegard Vinge und Ida Müller.