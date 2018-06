Schicksale, die sich auf der Netzhaut einprägen

Die zwei Frauen reisten auch an abgelegene und gefährliche Orte. Im grössten Obdachlosenviertel von Los Angeles habe schon eine bedrohliche Schwere in der Luft gelegen, so Sandra Bühler. Aber auch hier gingen die beiden Frauen unbeschwert auf die Leute zu. Bis Polizisten neben ihnen ihr Auto stoppten. "Sie fragten uns, ob wir uns verirrt hätten und warnten, sie würden es hier nicht einmal bewaffnet wagen, aus dem Auto zu steigen", erinnert sich Sandra Bühler, "das war schon beklemmend."