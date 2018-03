"scobel" am Donnerstag, 1. März 2018, um 21.00 Uhr



scobel: Lust am Krimi



Wieviel Realität steckt in der Fiktion?



Deutschland im Krimifieber. Jedes vierte verkaufte Buch ist ein Krimi. Keine Stadt ohne fiktiven TV-Kommissar, keine Region ohne Mord mit regionalem Charme im Vorabendprogramm. Was fasziniert uns so am Krimi?





Dorothee Kimmich, Literaturwissenschaftlerin Dorothee Kimmich ist Professorin für Literaturwissenschaftliche Kulturwissenschaft und Kulturtheorie an der Universität Tübingen. Seit 2004 leitet sie die Poetikdozentur, 2017 mit namhaften Krimi-Autoren unter dem Titel "poetics and crime". Seit 2016 ist sie Mitglied und stellvertretende Sprecherin des DFG-Fachkollegiums Literaturwissenschaft.



Andreas Branowski, Psychologe Andreas Baranowski ist Psychologe und forscht an der Professur für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften, Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Als Medienwirkungsforscher führte er an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz eine Studie zu den Auswirkungen des Konsums von Krimiserien durch: "Der CSI-Effekt: Wie Kriminalserien unser Verhalten beeinflussen."



Andreas Pflüger, Schriftsteller und Drehbuchautor Andreas Pflüger ist Schriftsteller und Drehbuchautor ("Tatort" Weimar u.a.). "Niemals", sein zweiter Thriller um die blinde Ermittlerin Jenny Aaron, erhält 2018 den Deutschen Krimipreis. Andreas Pflüger schrieb das Drehbuch zum preisgekrönten TV-Zweiteiler "Operation Rubikon". 2016 wurde der Roman bei suhrkamp neu aufgelegt. Der Autor hat ursprünglich Theologie und Philosophie studiert und lebt heute in Berlin.