Weniger ist mehr

Jetzt hören wir in den Arztpraxen oft eine ganz anders lautende Botschaft. Die Einnahme wird auf wenige Tage beschränkt. Denn inzwischen gibt es Belege, dass bei vielen Infektionen eine kürzere Einnahmezeit genauso wirksam ist. In den vergangenen Jahren mehrten sich Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass bei verschiedenen Infektionen kürzere Antibiotikatherapien einer längeren Therapie gleichwertig oder sogar überlegen sind. Beispielhaft zeigte dies etwa eine Untersuchung aus dem Jahr 2016 zur ambulant erworbenen Lungenentzündung: Eine fünftägige Antibiotikatherapie erwies sich in der Studie als ebenso wirksam wie eine zehntägige.Die Infektiologin Katja de With vom Uniklinikum Dresden untersucht genau, wo auch in der Klinik Einnahmedauern verkürzt werden können, ohne Patienten zu schaden: "Die Patienten sind nicht schlechter behandelt und wir brauchen die Antibiotika nicht mehr so lang zu geben. Denn je länger wir ein Antibiotikum geben, desto mehr fördern wir die Resistenzentwicklung und desto mehr selektieren wir auch Bakterien heraus, die resistent sind gegenüber Antibiotika. Und das ist ein Problem."Denn mindestens 33.000 Menschen sterben in Europa jedes Jahr an resistenten Erregern.