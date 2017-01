Vater der Fantasy

1915 zog Tolkien selbst in den Ersten Weltkrieg. "[...] Damals meldete man sich freiwillig, oder man wurde öffentlich beschimpft", schrieb Tolkien später einmal darüber. "Es war eine üble Klemme, besonders für einen jungen Mann mit zu viel Fantasie und wenig physischem Mut. Kein Examen, kein Geld - und verlobt." Bevor er sich zur Armee meldete, legte er noch schnell die Abschlussprüfungen im Fachbereich Vergleichende Sprachwissenschaft am Exeter College in Oxford ab und heiratete seine Jugendliebe Edith. Tolkien erreichte die Front gerade rechtzeitig zur Schlacht an der Somme. Am 1. Juli 1916 fielen allein auf britischer Seite 20.000 Mann. Später hielt Tolkien fest: "1918 waren bis auf einen alle meine engen Freunde tot." Er selbst überlebte, erkrankte aber am sogenannten Grabenfieber und wurde zurück nach England geschickt.