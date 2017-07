Legendärer Latino-Rocker

Mit dem Aufkommen des Rock'n'Roll entdeckt der junge Carlos Santana seine Leidenschaft für die Gitarre. Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelt er bei Auftritten in Kneipen und Bars in seiner Heimat und - nach dem Umzug der Familie nach San Francisco - in den USA. Die ersten Erfolge lassen nicht lange auf sich warten: Gleich das erste Album der "Santana Blues Band", "Santana" von 1969, erringt Doppel-Platin. Das Erfolgsrezept: Durch seinen eigenwilligen Musikstil schließt Santana eine Marktlücke. Kein Künstler zuvor hat lateinamerikanische Stilistik so mit gängiger Rockmelodik verbunden. Doch nicht nur als Bandleader kann Carlos Santana glänzen, auch als Solist ist er erfolgreich. Das legendäre Woodstock-Festival 1969 macht ihn bekannt - und berühmt. Sein Auftritt mit "Soul Sacrifice" versetzt das Festival-Publikum in Ekstase. "Der Klang, für den ich stehe, wird mit der ersten Note erkannt", erklärt er einmal seinen Stil, bei dem er im Laufe der Zeit Jazz, Klassik, afrikanische und indische Elemente integriert. Der Musiker John McLaughlin schätzt Santanas Talent und seinen Stil beispielsweise so sehr, dass er für einige Songs mit ihm zusammenarbeitet. Beide schließen sich 1973 dem indischen Guru Sri Chinmoyan an. Die daraus resultierende gemeinsame LP "Love Devotion Surrender" kommt in den USA und in England sehr gut an.