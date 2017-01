Aktuelles



Can-Schlagzeuger Jaki Liebezeit gestorben



Kulturzeit-News vom Montag, 23.01.2017



Der Schlagzeuger der international als Krautrock-Band bekannt gewordenen Kölner Band Can, Jaki Liebezeit, ist tot. Liebezeit starb am 22. Januar 2017 im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie die Gruppe auf ihrer Facebookseite mitteilte. Er sei friedlich eingeschlafen.