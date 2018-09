Bitcoin: Riskante Geldgeschäfte im Hinterhof

Vor fünf Jahren noch war es ein Thema ausschließlich für "Nerds", mittlerweile sind Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin in der Wahrnehmung der größeren Öffentlichkeit angekommen. Nach dem Bitcoin-Hype 2017, der eng mit rasanten Kursgewinnen von bis zu 1600% verbunden war, diskutieren jetzt weltweit Regierungen, Ökonomen und Nationalbanken, wie sie mit dem Erfolg von Kryptowährungen umgehen sollen. Die neuen digitalen Währungssysteme spielen sich derzeit noch ausschließlich in den Hinterhöfen der Geldwirtschaft ab - ohne jede Regulierung.In der Österreichischen Nationalbank wird der Hype kritisch beobachtet: Für den Währungsexperten Beat Weber handelt es sich bei Bitcoin und Co. keinesfalls um Währungen im klassischen Sinn: