So haben sich innerhalb des Netzwerkes einige Marktplätze für illegale Wahren und Dienstleistungen angesiedelt. Tatsächlich werden hier Waffen, harte und weiche Drogen angeboten. Die Marktplätze sollen die Vermittler zwischen Verkäufer und Einkäufer sein. Ähnlich wie Ebay sorgen sie dafür, dass der Käufer die Ware und der Verkäufer das Geld in Form von Bitcoins erhält. Sogar ein Bewertungssystem zum Kennzeichnen der Zuverlässigkeit gibt es.

Doch da die Betreiber natürlich auch anonym agieren, kann man nicht sicher sein, dass das Geld bei den Verkäufern landet oder mit diesem unter einer Decke stecken. Die Fälle in dem man für die Bitcoins keine Gegenleistung erhielt, sind nicht dokumentiert. Eine Strafanzeige gegen seinen vermeintlichen Dealer wäre ja sinnlos. Einige Experten gehen davon aus, dass jede dritte Transaktion nicht funktioniert – zugeben wolle das keiner. "Wer zu dumm ist, im Darknet Drogen zu kaufen, sollte keine nehmen", höhnt ein Youtuber.

Hinzu kommt, dass die Strafverfolgungsbehörden natürlich auch im Darknet aktiv sind. Sie bieten zum Beispiel Drogen und Waffen an, und wenn ein Kunde eine Adresse für die Zustellung angibt, schlagen sie zu. Häufig überwachen Sicherheitsbehörden auch Briefkästen oder Postämter. Auch als Testkäufer agieren die verdeckten Ermittler und hoffen, dass der Verkäufer Informationen über sich preisgibt, die zu seiner Ermittlung führen. In manchen Fällen konnten sich die vermeintlichen Verkäufer sogar bei den Betreibern der Handelsplattform einschleichen und gerieten so an die Daten aller Verkäufer und Käufer.