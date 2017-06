Digitale Drogen?

In der Russischen Föderation spielte ein 17-jähriger Junge 22 Nächte hintereinander "Warcraft" bis er kollabierte. Bewusstlos wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb. Nach einem dreitägigen Computerspiel-Marathon, wurde ein 32-Jähriger tot in einem Internetcafé in Taiwan gefunden. Es soll in dem Land 2015 schon der zweite Fall gewesen sein, in dem tagelanges Computerspielen zum Tod führte. Ein 14-jähriger Junge aus Norwegen fiel vor wenigen Jahren nach übermäßigem Konsum eines Energydrinks in Verbindung mit einer 16-stündigen "Call of Duty"-Session ins Koma. Diese und andere Horrormeldungen ließen sich noch weiter fortsetzen.